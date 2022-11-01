Против войны и капитализма: в Нидерландах сквотеры захватили здание экс-гендиректора Яндекса
В Нидерландах в Амстердаме сквотеры заняли здание бывшего генерального директора Яндекса Аркадия Воложа
Об этом сообщает nrc.nl.
Отмечают, что сквотеры захватили здание подсанкционного основателя поисковой системы "Яндекс" Аркадия Воложа, расположенного на улице Vossiusstraat на юге Амстердама. Они отмечают, что таким образом выступают "против войны, против алчности олигархов и миллиардеров и против создающих капитал паразитов". Для подкрепления своего протеста они вывесили на балконе здания транспарант с подписью против войны и капитализма.
Кроме того, сквотеры добавляют, что заняли здание потому, что "права миллиардеров, воспринимающих наши города как инвестиции, защищены лучше, чем права уязвимых людей, желающих крыши над головой".
В здании сквотеры находятся с вечера четверга. Объяснять, как они попали в здание Воложа и сколько людей в нем находится, группа не хочет.
Здание на улице Vossiusstraat в Амстердаме Волож приобрел через компанию Paraseven Limited, зарегистрированную на Британских Виргинских островах. Из-за этого долгое время недвижимость оставалась "незамеченной" нидерландскими властями.
Справка: Сквотеры – это люди, которые самовольно заселяются в заброшенные или никем не занятые помещения. Для заселения у них нет никаких юридических оснований.
- 22 сентября стало известно, что в Финляндии были арестованы активы российского бизнесмена Аркадия Воложа.
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