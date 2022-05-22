Против Украины в составе российской армии воюют настоящие неонацисты, - Spiegel

Об этом сообщает SPIEGEL.



По данным Федеральной разведывательной службы Германии, известно о минимум двух группах с правоэкстремистскими настроениями, которые воюют против украинской армии - "Российская имперская лига" и группа "Русич".



Аналитики немецкой разведки утверждают, что сотрудничество с этими группировками доводит до абсурда якобы причину войны - так называемую "денацификацию" Украины.



В документе отсутствует информация о количестве бойцов правых экстремистов. Однако группировки и подразделения названы.

Напомним, пресс-служба СБУ опубликовала разговор оккупанта с женой, где он рассказывает о зверствах российской армии в Украине. "Я могу взять человека и в голову "бам"… из пулемета сто человек прошить, да. Голову оторвать! Ты что в это не веришь? Настя, я долбо*бом стал, я вообще еб*нутый стал", - рассказывает россиянин жене .

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