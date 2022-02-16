Против Украины совершили самую большую в истории DDoS-атаку, но страна была готова к ней, - Федоров

Об этом он заявил на совместном брифинге Минцифры, СБУ, СНБО, Госспецсвязи, Киберполиции и НБУ, передаёт Еспресо.TV.



"Вчера была совершена самая большая в истории Украины DDoS-атака", - заметил Михаил Федоров.



По его словам, хакеры стремились дестабилизировать ситуацию в стране.



"Понятно, что она готовилась заранее. Ключевая цель – дестабилизация и посеять панику, чтобы в нашей стране появился определенный хаос", – уточнил министр.



Глава Минцифры подчеркнул, что злоумышленники не добились цели.



"Украина готова к подобным атакам, мы понимаем, что может происходить в будущем", – добавил Михаил Федоров.

Напомним, 15 февраля в Украине произошла массовая атака на банки и портал "Действие", также не работали сайты Минобороны, ВСУ и ГСЧС.

16 февраля кибератака на сайт Минобороны продолжилась , он будет полноценно работать после обновления серверов.

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