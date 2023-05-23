Против Украины осуществляют больше всего в мире кибератак, - Госспецсвязи

Об этом сообщил заместитель главы Госспецсвязи Виктор Жора в интервью Интерфакс-Украина.

Чиновник рассказал, что долгое время Украина была на втором месте в мире после Соединенных Штатов по количеству кибератак. С 14 января вышла на первое место и на нем остается.

"Сейчас, чуть более чем за четыре месяца с начала года, было зафиксировано 700 инцидентов. Это примерно столько же, как и в прошлом году. Это свидетельствует о том, что интенсивность кибератак сохраняется. За первый квартал всего 549 инцидентов, а за апрель – 151 . Если такая интенсивность сохранится, за год получим столько же, как и в прошлом году - около 2,2 тыс. инцидентов", - сказал Жора.

По словам заместителя главы Госспецсвязи, за весь 2022 год правительственная команда реагирования на компьютерные чрезвычайные события CERT-UA зафиксировала около 7 тысяч инцидентов. В ручном режиме специалисты CERT-UA проработали 2194 инцидента в 2022 году.

После этого количество серьезных атак несколько уменьшилось. Осенью начался четвертый период кибервойны, характеризовавшийся смещением фокуса злоумышленников в направлении атак на энергетический сектор. Параллельно с массированными ракетными ударами они пытались вывести из строя энергообъекты через киберпространство.