Об этом сообщает The New York Times.

"Ужасные события 6 января 2021 года, включая трагическую, противоправную смерть офицера Сикника, были прямым и предполагаемым следствием противоправных действий ответчиков. Ответчики несут ответственность за травмы и разрушения", - говорится в иске, попавшем в издание.

Известно, что от бывшего главы Белого дома и еще двух обвиняемых в нападении на офицера – Джорджа Таниоса и Джулиана Эли Хатера, требуют 10 млн долларов возмещения. Иск подала давняя партнерша погибшего офицер Сикника – Сандра Гарза.

Офицер Сикник скончался на следующий день после нападения, однако судмедэксперт постановил, что это произошло из-за "многочисленных инсультов", которые произошли через несколько часов после противостояния толпе, однако "они сыграли свою роль в его состоянии".

Гарза убеждена в том, что Трамп является виновником насилия, которое произошло во время штурма Капитолия, в иске цитируются выводы комитета палаты представителей, в которых говорится, что комиссия "сделала ряд уголовных направлений против бывшего президента на основе своих выводов о "достаточных доказательствах одного или больше потенциальных нарушений".

Отмечается, что пресс-секретарь Трампа назвал иск безосновательной атакой, Эли Хатер уже признал себя виновным в нападении, а Джордж Таниос признал себя виновным в совершении проступка.

6 января обе палаты конгресса США прервали заседание на фоне массового протеста возле Капитолия, где проходило заседание конгресса по утверждению результатов выборов. Протест перерос в стычки с силовиками, а затем демонстранты прорвались в здание Капитолия .

В результате протестов в Вашингтоне погибли четыре человека , в больнице от ран скончался полицейский, защищавший Капитолий.

в больнице от ран скончался полицейский, защищавший Капитолий. 18 июля стало известно, что Трамп может быть осужден за штурм Капитолия в январе 2021 года.

19 декабря СМИ сообщили, что специальный комитет палаты представителей США рекомендовал министерству юстиции обвинить Дональда Трампа в преступлениях по четырем статьям в рамках дела о штурме Капитолия.

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