Против таможенников, выпустивших братьев Суркисов без декларирования, возбудили уголовное дело
Государственное бюро расследований возбудило уголовное дело в отношении таможенников, которые после полномасштабного вторжения России выпустили из Украины Суркисов без проверки и декларирования
Об этом сообщает ГБР.
Известно, что 26 февраля в зону таможенного контроля "Вилок" Закарпатской таможни прибыли два автомобиля, в которых находились Григорий и Игорь Суркисы с четырьмя пассажирами в каждой машине.
Инспекторы не осмотрели багаж и личные вещи, а также не выполнили другие действия, предусмотренные законодательством во время военного положения. Бизнесмены не задекларировали какие-либо средства или вещи во время таможенного оформления. По предварительным данным, на таможенном посту в Венгрии Суркисы задекларировали для ввоза большие суммы наличных денег. ГБР не указывает конкретную сумму.
Следователи расследуют все обстоятельства.
- Напомним, братья Суркисы бежали из Украины на третий день войны, прихватив более $17 млн.
- Служба безопасности Украины начала уголовное производство в отношении российских пропагандистов Дмитрия Киселева и Ольги Скабеевой
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