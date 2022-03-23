Против таможенников, выпустивших братьев Суркисов без декларирования, возбудили уголовное дело

Об этом сообщает ГБР.

Известно, что 26 февраля в зону таможенного контроля "Вилок" Закарпатской таможни прибыли два автомобиля, в которых находились Григорий и Игорь Суркисы с четырьмя пассажирами в каждой машине.

Инспекторы не осмотрели багаж и личные вещи, а также не выполнили другие действия, предусмотренные законодательством во время военного положения. Бизнесмены не задекларировали какие-либо средства или вещи во время таможенного оформления. По предварительным данным, на таможенном посту в Венгрии Суркисы задекларировали для ввоза большие суммы наличных денег. ГБР не указывает конкретную сумму.

Следователи расследуют все обстоятельства.

Напомним, братья Суркисы бежали из Украины на третий день войны, прихватив более $17 млн.

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