Против судьи Львова, имеющего российское гражданство, открыли уголовное производство
НАБУ открыло уголовное производство против заместителя Главы Верховного Суда, главы Кассационного хозяйственного суда Богдана Львова
Об этом сообщил народный депутат Украины Ярослав Юрчишин.
Расследование открыто по поводу вероятных фактов незадекларированной недвижимости в Москве.
В настоящее время Богдана Львова обвиняют по ч. 1 ст. 366-2 УК (декларирование недостоверной информации). За это его могут оштрафовать на сумму до 68 тыс. грн, или назначить до 240 ч общественных работ. Если же задекларированное имущество будет отличаться с реальными суммами на цифру более 5 млн 200 тыс., Львов получит штраф в размере от 68 до 85 тыс. грн. Максимальная санкция предусматривает ограничение свободы сроком до двух лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.
В своем телеграмме Юрчишин также опубликовал письмо от НАБУ, подтверждающее открытие уголовного производства и начало расследования дела Львова.
- Ранее журналисты "Схемы: коррупция в деталях - RFERL" провели собственное расследование деятельности Богдана Львова. Тогда у него было обнаружено российское гражданство.
- Позже Президента Украины Владимира Зеленского попросили лишить Львова украинского гражданства. Одновременно с этим судьи ограничили доступ к гостайне.
- Впоследствии стало известно, что Богдан Львов, несмотря на наличие российского гражданства, будет рассматривать дела в суде и дальше.
- Позже Верховный Суд предложил досрочно уволить Богдана Львова из-за наличия российского гражданства.
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