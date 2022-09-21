Об этом сообщил народный депутат Украины Ярослав Юрчишин.

Расследование открыто по поводу вероятных фактов незадекларированной недвижимости в Москве.

В настоящее время Богдана Львова обвиняют по ч. 1 ст. 366-2 УК (декларирование недостоверной информации). За это его могут оштрафовать на сумму до 68 тыс. грн, или назначить до 240 ч общественных работ. Если же задекларированное имущество будет отличаться с реальными суммами на цифру более 5 млн 200 тыс., Львов получит штраф в размере от 68 до 85 тыс. грн. Максимальная санкция предусматривает ограничение свободы сроком до двух лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.

В своем телеграмме Юрчишин также опубликовал письмо от НАБУ, подтверждающее открытие уголовного производства и начало расследования дела Львова.

Ранее журналисты "Схемы: коррупция в деталях - RFERL" провели собственное расследование деятельности Богдана Львова. Тогда у него было обнаружено российское гражданство.

Позже Президента Украины Владимира Зеленского попросили лишить Львова украинского гражданства. Одновременно с этим судьи ограничили доступ к гостайне.

Впоследствии стало известно, что Богдан Львов, несмотря на наличие российского гражданства, будет рассматривать дела в суде и дальше.

Позже Верховный Суд предложил досрочно уволить Богдана Львова из-за наличия российского гражданства.