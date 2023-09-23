Против спортсменов РФ продлили санкции из-за нарушения антидопингового кодекса
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) по итогам заседания исполкома организации в Шанхае заявило, что Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) все еще не соответствует Всемирному антидопинговому кодексу
Об этом сообщила пресс-служба WADA.
Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) в декабре 2020 года лишил РУСАДА статуса соответствия антидопинговому кодексу. Согласно решению CAS, российские спортсмены до декабря 2022 были лишены возможности выступать под флагом и гимном своей страны на международных соревнованиях. Также России было запрещено в течение двух лет претендовать на проведение Олимпийских и Паралимпийских игр, а также чемпионатов мира.
В конце прошлого года президент WADA Витольд Банька сообщил, что возглавляемая им организация не будет спешить с возобновлением РУСАДА в правах из-за истечения срока устранения. В 2023 году WADA не одобрило соответствие РУСАДА после нового закона РФ, предоставляющего РУСАДА полномочия утверждать национальные антидопинговые правила.
О чем идет речь в новом решении WADA
- Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) до сих пор не устранило несоответствия в национальном законодательстве, обнаруженные WADA в сентябре 2022 года. Таким образом, РУСАДА все еще не отвечает критериям Всемирного антидопингового кодекса и не будет восстановлена в правах, заявило WADA.
- Представители РУСАДА не могут занимать должности в WADA, также РУСАДА не может проводить спортивные мероприятия совместно с WADA и участвовать в них и получать финансирование.
- Россия не сможет проводить региональные, континентальные и всемирные соревнования.
- На подобных соревнованиях в других странах в честь побед российских спортсменов не будет подниматься национальный флаг. Россияне выступали без флага и национального гимна на трех последних Олимпиадах.
"Условия восстановления заключаются в том, что несоответствия, связанные с национальным законодательством, будут исправлены в полном объеме, и что РУСАДА уважает и соблюдает все правила", - говорится в заявлении.
- Напомним, 9 декабря 2019 года Всемирное антидопинговое агентство лишило на четыре года Россию права участия во всех чемпионатах мира и Олимпийских играх.
- Владимир Путин призвал обжаловать решение Всемирного антидопингового агентства об отстранении сборной России от Олимпийских игр и чемпионатов мира на четыре года в Спортивном арбитражном суде.
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