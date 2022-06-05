Против россиян в Украине воюют 1,5 тыс. белорусов, - Тихановская
На стороне Украины с Россией в белорусских батальонах воюют 1,5 тыс. бойцов
Об этом белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская рассказала в интервью газете Corriere della Sera , передает УНИАН .
По ее словам, после начала полномасштабного вторжения РФ многие белорусы захотели помочь украинцам, был сформирован батальон.
"В настоящее время это 1,5 тысячи человек. На самом деле, он (батальон, – ред.) не один: их несколько в разных городах, под наблюдением ВСУ", – рассказала она.
Тихановская добавила, что желающих воевать за Украину еще больше.
"Многие в Беларуси хотят помочь Украине и в настоящее время проходят обучение в других странах. Сколько их и где они находятся, мне не разрешается говорить. Часто это люди, нуждающиеся в обучении. Но наверняка количество белорусских бойцов на стороне Украины будет расти", - отметила оппозиционерка.
- Ранее Тихановская заявила, что режим самопровозглашенного президента Александра Лукашенко предписывал войскам наступать на территорию Украины , но высшие офицеры проигнорировали его.
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