Об этом белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская рассказала в интервью газете Corriere della Sera , передает УНИАН .

По ее словам, после начала полномасштабного вторжения РФ многие белорусы захотели помочь украинцам, был сформирован батальон.

"В настоящее время это 1,5 тысячи человек. На самом деле, он (батальон, – ред.) не один: их несколько в разных городах, под наблюдением ВСУ", – рассказала она.

Тихановская добавила, что желающих воевать за Украину еще больше.

"Многие в Беларуси хотят помочь Украине и в настоящее время проходят обучение в других странах. Сколько их и где они находятся, мне не разрешается говорить. Часто это люди, нуждающиеся в обучении. Но наверняка количество белорусских бойцов на стороне Украины будет расти", - отметила оппозиционерка.

Ранее Тихановская заявила, что режим самопровозглашенного президента Александра Лукашенко предписывал войскам наступать на территорию Украины , но высшие офицеры проигнорировали его.