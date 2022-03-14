Против России введено 6 366 санкций, Украина и партнеры работают над закрытием обходных путей, - Кулеба

Об этом сообщил на брифинге министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.



"В целом против России в наказание за грубое нарушение международного права и российскую агрессию против Украины за 18 дней с момента вторжения мировое сообщество ввело 3 612 санкций... Вместе с вводимыми с 2014 года ограничениями общее число санкций против России составляет 6 366", - сказал Кулеба.



Министр добавил, что Россия опередила по количеству санкций Иран и Северную Корею и превратилась в подсанкционного лидера мира.



"Россия в прямом смысле стала мировым изгнанником, токсической страной, от которой отворачивается мир", - сказал Кулеба.



Глава МИД Украины также напомнил о падении курса рубля в результате санкций и блокирования резервов Центробанка РФ.



"Мы активно работаем над закрытием всех путей обхода санкций, закрываем все лазейки, плотно работаем с партнерами, чтобы они использовали свое влияние, работали с третьими странами, через которые Россия пытается обойти санкции. Так же работаем, чтобы криптовалютный бизнес не стал тихой гаванью для российских денег. Если перекрывать кислород российской экономике, то только полностью", - подчеркнул Кулеба.