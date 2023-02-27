За последние несколько недель я удостоилась внимания большинства известных "сливных бачков": телеграмм, заказные сайты и даже орковские интернет-ресурсы — полный букет. Набор информационных месседжей смешной и противоречивый, по замыслу авторов, я то работаю на НАБУ и олигархов одновременно, то выманиваю друзей в Украину и скрываю миллиардное состояние. Стандартный заказной набор, не скоординированный между собой.

Никак не могла понять, откуда столько внимания, и кому не жалко на это денег. Но есть два важных наблюдения.

Заказные глупости начали выходить на порталах с русскими доменами. И красноречивое название дополнительно подтвердило, что мы на правильном пути. Они защищают свое последнее энергетическое оружие и инструмент геополитического влияния: "Росатом", против которого уже давно пора вводить санкции, хотя бы за терроризм на Запорожской АЭС.

"Росатом" и атомная энергетика остались последним энергетическим форпостом кремля. Благодаря этому они все еще представлены как технологическая мощь на всех континентах. Остановить это энергетическое оружие необходимо, потому что их присутствие, в частности в ЕС, очень похоже на раковые метастазы, которые необходимо удалить, чтобы не было беды

"Росатом" и атомная энергетика остались последним энергетическим форпостом кремля. Благодаря этому они все еще представлены как технологическая мощь на всех континентах. Остановить это энергетическое оружие необходимо, потому что их присутствие, в частности в ЕС, очень похоже на раковые метастазы, которые необходимо удалить, чтобы не было беды.

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К сожалению, союзники все еще не готовы к радикальным шагам, а Венгрия упорно продолжает противиться санкциям. Сопротивление даже сильнее, чем прошлой весной, когда мы начали штурмовать столицы и доказывать необходимость применения санкций во всей энергетической отрасли.

С тех пор прошел почти год, введение санкций не произошло мгновенно, как все мы хотели бы. Но санкции, наконец, ввели и они работают как исправные часы.

Введение санкций в отношении российской атомной коровы — это сложный, но необходимый этап подавления агрессора. И нам нужно продолжить колоть эту скалу.

А тревожные и панические движения российских атомных лоббистов только подтверждают правильность направления усилий.

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Об авторе. Лана Зеркаль, украинская дипломат, экс-замминистра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции

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