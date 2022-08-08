"Против РФ осуществляется мощная информационная атака": ЦПИ опроверг новые фейки

Об этом сообщили в telegram.

Россияне распространяли ложную информацию о том, что якобы против РФ осуществляется мощная информационная атака.

"Обвинение цивилизованного мира за теракт в Оленовке пропаганда РФ освещает как хорошо спланированную информационную атаку. Главная цель такой атаки – признание России государством-спонсором терроризма", – говорится в сообщении.

Россияне распространяют нарративы, что якобы Украина нарушает правила ведения войны.

"Уничтожение российских складов боеприпасов, командных пунктов, разрушение логистики с РФ и успешные удары украинской артиллерии по скоплениям российских войск вражеская пропаганда представляет как обстрелы ВСУ мирных городов и гражданских объектов инфраструктуры, всегда отмечая потери среди гражданских", - сообщили в ЦПД.

Также пропаганда производит обманчивое впечатление, что у Украины нет шансов победить в войне.

"Тактические успехи ВСУ на отдельных участках фронта представляются как хитрые маневры из РФ, которые добровольно отдают неудобный отрезок фронта, чтобы потом нанести контрудара и захватить гораздо больше", - добавили в пресс-службе.

Власти Беларуси ограничили доступ к порталу Polskieradio.pl. Прессслужба вещателя сообщила, что в конце июля белорусские власти признали портал "Польское радио" "экстремистским", доступ к нему сохранялся почти неделю.

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