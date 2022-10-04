Против Путина нужно зарегистрировать уголовное внедрение, - экспервый заместитель генпрокурора Голомша
Николай Голомша, первый заместитель генпрокурора, отметил, что Путин совершил мировое преступление, напав на Украину и совершив геноцид на наших территориях, а это вне его полномочий и его иммунитета
Об этом говорится в эфире Еспресо.
"Те преступления, которые совершали российские военнослужащие на территории Украины, уже оказываются, индивидуализируются и привлекаются к ответственности. А то, что будет касаться в целом государства России и российского военного руководства, будет передано международному уголовному суду. Здесь есть еще такая дилемма. Потому что говорят, что Путин имеет иммунитет и против него нельзя возбуждать дела, и Украина не имеет права это делать из-за его иммунитета", - рассказал экспервый заместитель генпрокурора.
Николай Голомша отметил, что Путин не имеет права нарушать устав ООН, он напал на наше государство, на территории которого совершаются преступления российскими военнослужащими.
"Как юрист, я бы зарегистрировал против Путина уголовное внедрение, потому что он на нашей территории организовал геноцид, который до сих пор продолжается. И я потом бы пошел в суд и судья был бы обязан объявить Путина в розыск. Отмечаю, Путин совершил мировой преступление, а это вне его полномочий и его иммунитета", - подчеркнул Голомша.
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