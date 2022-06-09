Против предоставления Украине статуса кандидата на вступление в ЕС высказались три страны, - Стефанишина

Вице-премьер-министра по вопросам евроинтеграции Украины Ольгу Стефанишину цитирует Deutsche Welle.

"В целом семь стран Евросоюза (это не восточноевропейские и не балтийские страны, как вы можете себе представить) высказывали предложения по какому-либо другому формату, предлагая экстракандидатство или условное кандидатство. Было очень много разных предложений, но фактически есть три основных страны, которые сегодня не хотят давать зеленый свет для Украины", - рассказала Стефанишина в Брюсселе.

Вице-премьер не назвала эти страны, добавив: "Если вы не хотите, чтобы решение было принято 24 числа, то давайте я их назову, и мы будем сидеть и обсуждать. Я уверена, что 24 июня ни один из лидеров Европейского Союза не сможет сказать Украине "нет".

Речь шла о саммите ЕС 23-24 июня, на котором могут принять решение о статусе кандидата для Украины. Стефанишина убеждает, что любые варианты, кроме статуса кандидата, "ослабят сам Евросоюз".

"Мы настаиваем, что решение о предоставлении Украине статуса кандидата – это только начало процесса, поэтому не нужно весь свой политический скептицизм и капитал тратить на противостояние этому. Это начало процесса, шанс, которым Украина либо воспользуется, либо не воспользуется", - подытожила Стефанишина. .

Напомним, 9 июня спикер и лидеры фракций Европарламента призвали предоставить Украине статус кандидата в члены ЕС.

8 июня дать Украине статус кандидата на вступление в ЕС рекомендовал Европарламент.

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