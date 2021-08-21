Против патриарха Варфоломея готовят платных псевдопоклонников Филарета, - Евгений Карась
"Нечестивые на руку лица из "украинских патриотов церкви" хотят блокировать Патриарха (Варфоломея - ред.) и кричать, что в Украине главный Филарет"
Об этом у себя на ТГ-канале предупредил представитель организации "Основа будущего", майдановец и ветеран АТО-ООС Евгений Карась, передает Еспресо.TV .
"Это не бесплатная операция. Очень печально, что мелкая группа" филаретовцев "готова за российские деньги имитировать" защиту вождя Филарета ", - отметил он.
Зато, "честные христиане", как отметил Карс, "придут защищать патриарха от наемников".
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"Господа, если бы я этого не знал - еще бы окей. Имеете право на позицию.
Но я знаю что вам платят против Патриарха.
А пиар Филарета лишь прикрытие ", - подытожил Евгений Карась.
- Напомним, что в воскресенье, 22 августа 2021 года, в 9:00 на территории собора Святой Софии в Киеве под открытым небом состоится торжественная Божественная литургия, которую возглавят два Предстоятели - вселенский Патриарх Варфоломей и митрополит Киевский и всея Украины Епифаний.
- В медиа и соцсетях уже была информация о возможных провокациях со стороны ОПЗЖ, церкви Московского патриархата и левых радикалов.
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