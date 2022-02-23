Против "Оператора ГТС" ведут кампанию по дискредитации, - заместитель гендиректора

Об этом заместитель гендиректора "Оператора ГТС Украины" Ольга Белькова рассказала в программе "Energo Live" на Еспресо.TV.

"Мы на уровне "Оператора ГТС" видим огромный ряд дезинформации. Несколько дней назад была запущена дезинформация со стороны неподконтрольных территорий, что якобы повреждена украинская ГТС, якобы это может повлиять на транзит. Поэтому мы решили ежедневно давать оперативную информацию, которая показывает положене вещей – сказала она.

Ольга Белькова подчеркнула, что украинская ГТС занимает важное место для поставок газа в ЕС.

"Безусловно, это положительный тренд, и нам хотелось бы, чтобы все мощности украинской ГТС были задействованы максимально", – указала она.

"При этом сейчас ГТС заполнена наполовину даже от того, что законтрактовано", – отметила Белькова.

Напомним, 22 февраля в результате обстрела оккупантами в Счастье в Луганской области загорелась и взорвалась АЗС . По состоянию на 14:30 на территории ТЭС в Счастье наблюдалось горение 3 трансформаторов.