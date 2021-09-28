Против Навального завели дело за "создание экстремистской организации"

Об этом сообщил следком РФ.



Речь идет о "Фонде борьбы с коррупцией"

Фигурантами дела о создании и руководстве "экстремистской" организации стали:

сам Навальный.

экс-координатор сети региональных штабов Леонид Волков,

экс-директор ФБК Иван Жданов,

Дело за участие в организации возбудили против:

экс-юриста ФБК Любви Соболь,

экс-расследователя ФБК Георгия Албурова,

экс-сотрудника ФБК Руслана Шаведдинова,

адвоката Вячеслава Гимади,

оператора Павла Зеленского,

активиста из города Уфа Рустема Мулюкова.

Там добавили, что "противоправная деятельность экстремистского сообщества была направлена на дискредитацию органов государственной власти, дестабилизацию обстановки в регионах, создание протестного настроения у населения и формирования общественного мнения о необходимости насильственной смены власти, организацию и проведение протестных акций, перерастающих в массовые беспорядки".