Против Навального завели дело за "создание экстремистской организации"
Следственный комитет РФ возбудил дело против осужденного оппозиционера Алексея Навального и его соратников за "создание экстремистской организации и участие в ней"
Об этом сообщил следком РФ.
Речь идет о "Фонде борьбы с коррупцией"
Фигурантами дела о создании и руководстве "экстремистской" организации стали:
- сам Навальный.
- экс-координатор сети региональных штабов Леонид Волков,
- экс-директор ФБК Иван Жданов,
Дело за участие в организации возбудили против:
- экс-юриста ФБК Любви Соболь,
- экс-расследователя ФБК Георгия Албурова,
- экс-сотрудника ФБК Руслана Шаведдинова,
- адвоката Вячеслава Гимади,
- оператора Павла Зеленского,
- активиста из города Уфа Рустема Мулюкова.
Там добавили, что "противоправная деятельность экстремистского сообщества была направлена на дискредитацию органов государственной власти, дестабилизацию обстановки в регионах, создание протестного настроения у населения и формирования общественного мнения о необходимости насильственной смены власти, организацию и проведение протестных акций, перерастающих в массовые беспорядки".
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