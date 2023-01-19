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Против наместника Киево-Печерской лавры Павла открыли производство: сеял религиозную рознь

19 января, 2023 четверг
19:30
Криминал Намесник Киево-Печерской Лавры (УПЦ МП) Павел (Лебедь)

Офис генерального прокурора открыл уголовное производство в отношении митрополита УПЦ МП, наместника Киево-Печерской лавры Павла за разжигание религиозной розни

Об этом в Telegram сообщил народный депутат Ярослав Юрчишин, подававший обращение в ОГП.

Нардеп говорит, что, по его мнению, в рождественской речи церковник УПЦ МП позволил себе слова, сеющие раздор среди верующих. А именно:

"Успенский собор отдали раскольнику и самосвяту. Раскольник это Филарет, самосвят – Епифаний. Мне говорят помянуть Епифания. Кого – сущего беса? Раскольника? Вся "мерзость" началась с Филарета.

Сегодня "властные Ироды" отвергают Христа, убивают не 14 тыс. младенцев, а миллионы людей. Как бес все мудро сделал. Под видом объединения они начали гонение на церковь. Они хотят уничтожить Александра Невского. Это группа безбожников, бандитов, ведущих открытую войну против церкви. Главное для них – не война. Главное – уничтожить святую соборную и апостольскую церковь. То есть нас с вами отвлечь от Христа".

Офис генпрокурора отметил, что обстоятельства, изложенные нардепом, будут проверены в ходе досудебного расследования. Сведения в ЕРДР внесены с квалификацией "разжигание национальной, региональной, расовой или религиозной вражды и ненависти" в сочетании с обманом.

  • Напомним, 7 января, к Рождеству, Митрополит ПЦУ Епифаний провел в Лавре первое богослужение после того, как храм забрали у УПЦ МП и вернули государству.
  • ПЦУ проводила службу в главном храме Лавры также на Крещение.

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