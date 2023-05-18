Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Во временно оккупированном Мариуполе сейчас находится большое количество кадыровцев, которые употребляют спиртные напитки и в пьяном виде цепляются к местным жителям, нанося им телесные повреждения, в том числе с применением холодного оружия.

Оккупационная полиция при этом отказывается принимать заявления от гражданских пострадавших.