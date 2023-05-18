Против мирных жителей Мариуполя пьяные кадыровцы применяют холодное оружие, - Центр нацсопротивления
Во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области сторонники Рамзана Кадырова пьют и издеваются над гражданским населением
Об этом сообщает Центр национального сопротивления.
Во временно оккупированном Мариуполе сейчас находится большое количество кадыровцев, которые употребляют спиртные напитки и в пьяном виде цепляются к местным жителям, нанося им телесные повреждения, в том числе с применением холодного оружия.
Оккупационная полиция при этом отказывается принимать заявления от гражданских пострадавших.
- 13 мая украинские защитники ликвидировали группу россиян во временно оккупированном Мариупольском районе.
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