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Против мэров, не подчиняющихся ОП, начинаются уже более чем грязные игры, - нардеп Герасимов

10 июля, 2023 понедельник
19:06
Общество Артур Герасимов

Власти оказывают давление на городских голов, которые не подчиняются Офису президента, об этом свидетельствует новое отстранение - теперь мэра Ривне Александра Третьяка

Об этом в эфире Еспресо заявил народный депутат Украины от "ЕС" Артур Герасимов.

"Что касается мэров. Мэр Ривне Третяк - это ситуация за чертой понимания того, что там произошло. Я думаю, что сегодня против тех мэров, которые сегодня в оппозиции и не подчиняются Офису президента, начинаются более чем грязные игры. Мэр Чернигова Атрошенко. Человек выстоял в своем городе, не бросил, как многие другие чиновники, которые сбежали еще до 24 февраля. После этого, только из-за того, что он не лег под Офис президента, его незаконно отстранили от должности. Сейчас Третяк занимал независимую позицию и после этого, как он потребовал проверить использование денег ОДА. Также недавняя атака на Кличко, где была четкая ответственность глав РДА, но вопрос задали мэру", - считает он.

Отстранение и увольнение мэров городов: хронология

  • 7 декабря 2022 года мэра Чернигова Владислава Атрошенко отстранили от должности на год за указание своему водителю вывезти за границу автомобиль жены. Атрошенко опубликовал обращение, в котором назвал такое решение принятым под давлением из Офиса президента и пообещал подать апелляцию. 1 февраля Владиславу Атрошенко запретили занимать соответствующую должность мэра Чернигова сроком на один год.
  • 2 марта мэру Полтавы Александру Мамаю объявили приговор за растрату бюджета громады на своих уборщиц.14 апреля Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщила, что Мамай уволен с должности во исполнение приговора суда
  • 21 июня Голосеевский районный суд Киева отправил под круглосуточный домашний арест на два месяца директора Департамента муниципальной безопасности КГГА Романа Ткачука. Его подозревают в служебной халатности из-за гибели людей у закрытого укрытия в Деснянском районе столицы. Чиновник был ответственен за карту укрытий, на которой отметки не совпадали с имеющимися укрытиями. Мэр Киева Виталий Кличко отреагировал на назначение судом домашнего ареста директору департамента муниципальной безопасности КГГА Роману Ткачуку. Он заявил о "шквальной кампании по дискредитации" столичных властей и его лично. Впоследствии правительство выписало Кличко выговор.
  • 10 июля городского голову Ривне Александра Третяка суд признал виновным в совершении коррупционного административного правонарушения – он не имеет права занимать должность один год. Сам мэр Ривне на своей фейсбук-странице написал , что считает судебный процесс "издевательством над правосудием". Он отметил, что будет подавать апелляцию.
Одесса
Чернигов
новости Киева
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