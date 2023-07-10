Об этом в эфире Еспресо заявил народный депутат Украины от "ЕС" Артур Герасимов.

"Что касается мэров. Мэр Ривне Третяк - это ситуация за чертой понимания того, что там произошло. Я думаю, что сегодня против тех мэров, которые сегодня в оппозиции и не подчиняются Офису президента, начинаются более чем грязные игры. Мэр Чернигова Атрошенко. Человек выстоял в своем городе, не бросил, как многие другие чиновники, которые сбежали еще до 24 февраля. После этого, только из-за того, что он не лег под Офис президента, его незаконно отстранили от должности. Сейчас Третяк занимал независимую позицию и после этого, как он потребовал проверить использование денег ОДА. Также недавняя атака на Кличко, где была четкая ответственность глав РДА, но вопрос задали мэру", - считает он.

Отстранение и увольнение мэров городов: хронология