Против любых территориальных уступок России выступили 85% опрошенных украинцев
Большинство украинцев выступают против любых территориальных уступок для завершения войны. Только 8% опрошенных считают, что следует отказаться от некоторых территорий
Об этом свидетельствуют данные опроса КМИС .
Так, для 85% респондентов никакие территориальные уступки России недопустимы. В то же время 8% считают, что для скорейшего прекращения войны можно отказаться от некоторых территорий.
"В сентябре 87% считали уступки недопустимыми, но разница с текущим показателем – в пределах статистической погрешности, то есть фактически изменений не произошло. Также в сентябре столько же, сколько и сейчас (8%) выступали за переговоры и готовы отказаться от определенных территорий. При этом сейчас доля тех, кто не поддерживает территориальные уступки, немного, но выше показателя по состоянию на май 2022 года", - отмечают социологи.
Опрос проводился с 4 по 27 декабря 2022 года с помощью телефонных интервью с использованием компьютера. Были опрошены 2005 респондентов из всех регионов Украины, кроме оккупированного Крыма.
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