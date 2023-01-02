Об этом свидетельствуют данные опроса КМИС .

Так, для 85% респондентов никакие территориальные уступки России недопустимы. В то же время 8% считают, что для скорейшего прекращения войны можно отказаться от некоторых территорий.

"В сентябре 87% считали уступки недопустимыми, но разница с текущим показателем – в пределах статистической погрешности, то есть фактически изменений не произошло. Также в сентябре столько же, сколько и сейчас (8%) выступали за переговоры и готовы отказаться от определенных территорий. При этом сейчас доля тех, кто не поддерживает территориальные уступки, немного, но выше показателя по состоянию на май 2022 года", - отмечают социологи.

Опрос проводился с 4 по 27 декабря 2022 года с помощью телефонных интервью с использованием компьютера. Были опрошены 2005 респондентов из всех регионов Украины, кроме оккупированного Крыма.

Бывший директор Службы военной разведки и безопасности Литвы Гинтарас Багдонас в эфире Еспресо выразил мнение, что Украина победит до конца 2023 года.