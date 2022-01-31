Против Лукашенко подали иск в суд в Гааге с обвинением в геноциде

Об этом сообщает NEXTA .



"Адвокат Томаш Вилинский обвиняет "гражданина Александра Лукашенко и его подельников" (Тертеля, Карпенкова и других) в геноциде и преступлениях против человечности", - говорится в сообщении.



Иван Тертель является главой Комитета госбезопасности Беларуси, а Николай Карпенков – заместитель министра внутренних дел страны. Против них и Лукашенко заявление в суд направили при поддержке правозащитных организаций и Народного антикризисного управления.



"Она содержит 160 страниц правового обоснования и 40 тыс. страниц документов в приложении", – отмечает издание.



Заявление было направлено от имени большого количества граждан Беларуси и председателя Народного антикризисного управления Павла Латушко.