Против Лукашенко подали иск в суд в Гааге с обвинением в геноциде
Польский адвокат Томаш Вилинский подал иск в международный суд в Гааге против самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко с обвинением в геноциде
Об этом сообщает NEXTA .
"Адвокат Томаш Вилинский обвиняет "гражданина Александра Лукашенко и его подельников" (Тертеля, Карпенкова и других) в геноциде и преступлениях против человечности", - говорится в сообщении.
Иван Тертель является главой Комитета госбезопасности Беларуси, а Николай Карпенков – заместитель министра внутренних дел страны. Против них и Лукашенко заявление в суд направили при поддержке правозащитных организаций и Народного антикризисного управления.
"Она содержит 160 страниц правового обоснования и 40 тыс. страниц документов в приложении", – отмечает издание.
Заявление было направлено от имени большого количества граждан Беларуси и председателя Народного антикризисного управления Павла Латушко.
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