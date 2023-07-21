Атакой по одесскому "зерновому" порту хозяин Кремля пытается показать своему "другу Эрдогану", что ему не нравятся воспитательные мероприятия Анкары и ее проукраинская позиция.

После отказа Путина продолжать "зерновой коридор" лидер Турции публично потролил своего российского коллегу: мол, "мой друг" действительно хочет продлить зерновое соглашение, просто "я еще не набрал его".

Для Кремля это заявление прозвучало унизительно, особенно после Вильнюсского саммита НАТО, на котором Эрдоган заявил о "новом этапе отношений Турции и США": Анкара разблокировала вступление Швеции в Альянс, поддержала евроатлантические стремления Украине и, самое главное, намекнула на партнерство с США для политического влияния на страны Глобального Юга и для действия. А также Турция посоветовала русским убраться из Нагорного Карабаха.

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Рашисты уже боятся, что Анкара сформирует конвои для сопровождения караванов с зерном, а также протралит маршрут для обнаружения мин. "Друг Путин" вряд ли решится атаковать турецкие (НАТОвские) конвои, тем более, что в конце концов "друг Эрдоган" позвонит и убедит вернуться к соглашению.

Bild вон пишет, что русских пропагандонов лихорадит из-за неожиданного поворота Эрдогана в Европу: в их сознании ментально возрождаются эпизоды ордынского ига, и ведущие росТБ говорят о намерениях Анкары захватить "исконно русские земли". По всей видимости, имея в виду татарский Крым. Кроме того, Кремль открыто говорит, что российская блокада "зернового соглашения" направлена исключительно против Эрдогана, который "решился" отпустить бойцов "Азова" в обход Кремля. И "худшее": Турция, покупая украинское зерно со скидкой 25%, заняла первое место по экспорту муки в мире.

Эрдоган славится магическим влиянием на бункерного и давно мог бы уломать его на продление сделки. Но избрал конфронтационную модель коммуникации. Все дело в желании минимизировать тотемное значение Путина для Глобального Юга.

Будем откровенны, термин "Глобальный Юг" – это современный политкорректный аналог для устаревшего "страны третьего мира". Одна из них – пророссийская мекка флибустьеров (т.е. пиратов) – Сомали. В столице страны Могадишо после заявления РФ о выходе из зерновой сделки возникла самая настоящая паника, люди скупают продовольствие, сообщает Reuters. Цены на продукты, соответственно, растут, как показались.

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Также от проделки Кремля ощутимо пострадают другие друзья рашистов — Эфиопия и Кения, у которых невероятная засуха. А также Южный Судан (привет, колонизаторам из Вагнера) и Йемен. По оценкам ООН, в зону риска от прекращения зернового соглашения попали 400 млн человек.

Формально бункерный пообещал отправить российское зерно бесплатно. Но о цене его словам на днях рассказал президент ЮАР Рамафоса. Он откровенно признался, что безумно боится РФ, потому что, например, за выполнение ордера Гааги и выдачу МКС фюрера "дружественная Россия" намекнула войной.

Кремль проанализировал весь спектр своего коридорного мышления. Он ракетами атаковал портовую инфраструктуру Одессы, пригрозил уничтожать любые торговые корабли в акватории Черного моря, а вечером фюрер выперся на экраны и заявил свои хотелки на продление "зернового соглашения". Бункерный дед не знает других рецептов переговоров, кроме как нагнетания ситуации. Но против лома есть прием. И его зовут Эрдоган.

Интересно наблюдать за коридорной потасовкой "древних друзей", особенно зная, что у бункерного ни одного поля для маневра, ведь... в зерновом соглашении заинтересован также и Китай.

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Об авторе. Орест Сохар, журналист, шеф-редактор Obozrevatel

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