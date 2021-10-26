Против Кивы возбудили уголовное дело: стрелял из автомата на годовщину убийства Бандеры

Об этом заявила генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова, передает УНИАН .

"Что касается народного депутата (Ильи Кивы - ред.) у нас есть дела, и их, в принципе, в отношении этого народного депутата достаточно много. Я не могу по каждому внесению в ЕРДР выходить и о чем-то говорить и комментировать. Когда в подобных делах идет привлечения, у нас должны быть хотя бы экспертизы. Без них не о чем говорить. Когда у меня есть хотя бы промежуточный результат, то я об этом говорю", - сообщила она.

На вопрос, возбуждено ли дело именно по этому факту, Венедиктова ответила утвердительно. И добавила, что когда дело дойдет до выдвижения подозрения Киве, то оно тогда скажет, с какой квалификацией подписано подозрение.

"А на сегодняшний день это преждевременный вопрос", - сказала она.

Напомним, 15 октября Кива записал ролик с автоматом в руке. Он произвел несколько выстрелов из автомата, а между тем за его спиной запустили фейерверк. Нардеп заявил, что "празднует" гибель украинского политического деятеля Степана Бандеры, кторый был убит 15 октября 1959 года в Мюнхене.

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