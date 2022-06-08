Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Британская прокуратура 8 июня предъявила обвинения против экс-продюсера "после рассмотрения улик, собранных столичной полицией". Вайнштейна обвиняют в нападении на женщину в Лондоне в 1996 году. Открыто уголовное производство.



Адвокат, представляющий господина Вайнштейна в Калифорнии, Марк Верксман сказал, что ему неизвестны подробности обвинений в Великобритании.



По словам спикера британской прокуратуры, Вайнштейну не будут предъявлены официальные обвинения, пока он не въедет на территорию Англии или Уэльса. Кроме того, прокуратура не может ни подтвердить, ни опровергнуть факт подачи запроса на экстрадицию экс-продюсера, который находится в калифорнийской тюрьме в ожидании суда за ряд сексуальных преступлений.

Напомним, в июле 2021 года Вайнштейна перевезли из Нью-Йорка в Лос-Анджелес, где его ждет очередной суд по сексуальным преступлениям.

А в феврале 2020 года суд признал Вайнштейна виновным в деле о сексуальном насилии по двум эпизодам

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