Против экс-ведущей каналов Медведчука Дианы Панченко возбудили уголовное дело
Против бывшей ведущей пророссийских телеканалов NewsOne, Первый независимый и Ukrlive Дианы Панченко возбудили уголовное дело
Об этом написал нардеп от "Голоса" Ярослав Юрчишин в фейсбуке .
"Рашистка Диана Панченко уже получила свой подарок — открытое уголовное производство. Что ж, друзья, 2023 год начинает приносить результаты. В декабре бывшая ведущая промосковских медведчуковских телеканалов Диана Панченко приехала в оккупированные решистами территории на востоке Украины. Где сняла пропаганда ", – написал он.
Юрчишин подчеркнул, что сам официально обратил на это внимание Служба безопасности Украины и Офис Генерального прокурора.
"Результат: Служба безопасности уже открыла уголовное производство по пропагандистке. Праздники уже пришли, Диано. Пора их встречать за праздничным столом на допросе", - отметил он.
- Напомним, в начале декабря Диана Панченко сообщила, что уехала в оккупированный Донецк.
- 22 декабря народный депутат Ярослав Юрчишин от фракции "Голос" призвал Службу безопасности Украины и Офис генерального прокурора начать досудебное расследование действий Дианы Панченко, которая 15 декабря обнародовала фильм из временно оккупированных Донецка и Мариуполя.
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