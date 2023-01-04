Об этом написал нардеп от "Голоса" Ярослав Юрчишин в фейсбуке .

"Рашистка Диана Панченко уже получила свой подарок — открытое уголовное производство. Что ж, друзья, 2023 год начинает приносить результаты. В декабре бывшая ведущая промосковских медведчуковских телеканалов Диана Панченко приехала в оккупированные решистами территории на востоке Украины. Где сняла пропаганда ", – написал он.

Юрчишин подчеркнул, что сам официально обратил на это внимание Служба безопасности Украины и Офис Генерального прокурора.

"Результат: Служба безопасности уже открыла уголовное производство по пропагандистке. Праздники уже пришли, Диано. Пора их встречать за праздничным столом на допросе", - отметил он.

Напомним, в начале декабря Диана Панченко сообщила, что уехала в оккупированный Донецк.

22 декабря народный депутат Ярослав Юрчишин от фракции "Голос" призвал Службу безопасности Украины и Офис генерального прокурора начать досудебное расследование действий Дианы Панченко, которая 15 декабря обнародовала фильм из временно оккупированных Донецка и Мариуполя.