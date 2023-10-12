Против Арестовича возбудили дело из-за сексистских высказываний, - нардепка Совсун

Об этом народный депутат написала в Фейсбуке.

"Сегодня я получила ответ от полиции о начале досудебного расследования. Ведомости внесли в ЕРДР. Это значит, что теперь полиция обязана провести расследование", - говорится в сообщении.

Депутат также получила ответ от Генпрокурора о том, что дело передали в Киевскую городскую прокуратуру.

"Если дело доведут до логического завершения, это будет важный для Украины прецедент, доказательство, когда закон один для всех, и безнаказанность больше не норма", - отметила Инна Совсун.