Против Арестовича возбудили дело из-за сексистских высказываний, - нардепка Совсун
По представлению нардепки Инны Совсун, полиция внесла информацию о вероятном преступлении Алексея Арестовича в базу ЕРДР и начала расследование
Об этом народный депутат написала в Фейсбуке.
"Сегодня я получила ответ от полиции о начале досудебного расследования. Ведомости внесли в ЕРДР. Это значит, что теперь полиция обязана провести расследование", - говорится в сообщении.
Депутат также получила ответ от Генпрокурора о том, что дело передали в Киевскую городскую прокуратуру.
"Если дело доведут до логического завершения, это будет важный для Украины прецедент, доказательство, когда закон один для всех, и безнаказанность больше не норма", - отметила Инна Совсун.
- Напомним, 28 сентября нардепка Инна Совсун написала заявление в полицию на эксрадника президента Алексея Арестовича за его сексистские призывы во время личного закрытого семинара. Арестович назвал все обвинения "направленной атакой на репутацию".
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