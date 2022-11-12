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Протез украинских разработчиков попал на обложку Time

12 ноября, 2022 суббота
17:36
Технологии

Роборука стартапа Esper Bionics вошла в список 200 лучших изобретений за 2022 год по версии Time, также ее фотография появилась на обложке журнала

Об этом сообщается на сайте журнала Time.

"Умный" протез, роборука Esper Hand, оказалась на первой полосе издания Time. Это разработка украинского стартапа Esper Bionics, которую внесли в список лучших изобретений за 2022 год.

"В течение последующих 30 лет важнейшей технологией станет электроника внутри человеческого тела", – утверждает соучредитель и CEO Esper Bionics Дмитрий Газда.

В настоящее время стартап разрабатывает протезы для конечностей, их первое изобретение – роборука Esper Hand. Вес девайса – 380 граммов, он имеет 24 датчика, мониторящих и анализирующих активность в мышцах и мозге человека, чтобы активировать движение руки.

"Обмен информацией между устройством и человеческим мозгом идет через нейрокомпьютерный интерфейс (brain-computer interface). Благодаря DSP – цифровой обработке сигналов – данные передаются в облако. Со временем протез начинает "понимать" часто повторяющиеся алгоритмы человеческих движений и учится их предвидеть", - утверждают разработчики.

Украинская редакция Forbes отмечает , что летом 2022 года Esper Hand прошла тестирование в нескольких американских клиниках, а впоследствии получила разрешение на продажу в США.

В 2020 году Esper Bionics сообщила изданию Liga предварительную цену на роборуку в Украине, тогда она составляла $6000, на развитых рынках – $10 000–16 000.

  • Напомним, в сентябре 2022 года на обложку Time попал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, а главный материал журнала авторы посвятили войне России против Украины.

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