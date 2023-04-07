Протесты во Франции: произошли столкновения активистов с полицией, есть раненые и задержаные
Во Франции не утихают протесты из-за пенсионной реформы в стране. В центре Парижа подожгли любимый ресторан Эмманюэля Макрона, произошли столкновения между правоохранителями и активистами
Об этом передают France24 и Le Figaro.
В четверг, 6 апреля, во Франции митингующие против повышения пенсионного возраста снова вышли на улицы по всей стране.
Профсоюзы объявили, что в Париже к акциям протеста присоединились 400 тыс. демонстрантов. А по данным полиции, приняло участие около 570 тыс. человек по всей стране.
Митингующие забросали бутылками с зажигательной смесью La Rotonde – один из любимых ресторанов Макрона. Именно в этом заведении он праздновал переход во второй тур выборов президента Франции в 2017 году. После этого французский лидер неоднократно появлялся в La Rotonde, поэтому он уже подвергался атакам во время протестов "желтых жилетов" в 2020 году.
Местная полиция сообщила о нападении на ресторан около 300 человек, они бросали бутылки и камни в силовиков.
В помещение пивоварни прилетела зажигательная смесь, повлекшая возгорание, уточняют в RTL. А издание La Libre пишет, что на красный навес ресторана бросили дымовую шашку.
Пожарные не дали огню распространиться по зданию.
Также несколько радикально настроенных лиц, одетых в маски и черную одежду, выкрикивали оскорбления в адрес силовиков и жгли мусорные баки. А еще митингующие ворвались в офисное здание, в котором расположено в частности представительство американской инвестиционной компании BlackRock. Десятки активистов зажгли внутри файеры и свистели.
Произошли и столкновения протестующих с полицией. Правоохранители применили слезоточивый газ в ряде французских городов.
В общей сложности 111 человек были арестованы в стране. 154 полицейских получили ранения, рассказал министр внутренних дел Жеральд Дарманен.
По его словам, количество пострадавших демонстрантов неизвестно.
- Напомним, 16 марта правительство Франции, избежав голосования в парламенте, повысило пенсионный возраст с 62 до 64 лет. Поэтому в Париже и других городах начались многотысячные протесты и произошли столкновения с правоохранителями, тогда арестовали по меньшей мере 217 человек.
- На следующий день сообщалось, что вечером в Париже произошли столкновения полиции с протестующими, когда продолжалась новая демонстрация против планов правительства Франции повысить пенсионный возраст.
- 22 марта состоялась забастовка и проведение демонстрации сотнями тысяч французов: перед этим в течение недели в Париже и других городах продолжались стихийные демонстрации, подверглись мусорным бакам и стычки с полицией.
- Уже 24 марта после призывов профсоюзов к новым демонстрациям первый государственный визит короля Великобритании Чарльза III во Францию перенесли, вероятно, к началу лета.
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