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Протесты во Франции: произошли столкновения активистов с полицией, есть раненые и задержаные

7 апреля, 2023 пятница
06:04
Мир

Во Франции не утихают протесты из-за пенсионной реформы в стране. В центре Парижа подожгли любимый ресторан Эмманюэля Макрона, произошли столкновения между правоохранителями и активистами

Об этом передают France24 и Le Figaro.

В четверг, 6 апреля, во Франции митингующие против повышения пенсионного возраста снова вышли на улицы по всей стране.

Профсоюзы объявили, что в Париже к акциям протеста присоединились 400 тыс. демонстрантов. А по данным полиции, приняло участие около 570 тыс. человек по всей стране.

Митингующие забросали бутылками с зажигательной смесью La Rotonde – один из любимых ресторанов Макрона. Именно в этом заведении он праздновал переход во второй тур выборов президента Франции в 2017 году. После этого французский лидер неоднократно появлялся в La Rotonde, поэтому он уже подвергался атакам во время протестов "желтых жилетов" в 2020 году.

Местная полиция сообщила о нападении на ресторан около 300 человек, они бросали бутылки и камни в силовиков.

В помещение пивоварни прилетела зажигательная смесь, повлекшая возгорание, уточняют в RTL. А издание La Libre пишет, что на красный навес ресторана бросили дымовую шашку.

Пожарные не дали огню распространиться по зданию.

Также несколько радикально настроенных лиц, одетых в маски и черную одежду, выкрикивали оскорбления в адрес силовиков и жгли мусорные баки. А еще митингующие ворвались в офисное здание, в котором расположено в частности представительство американской инвестиционной компании BlackRock. Десятки активистов зажгли внутри файеры и свистели.

Произошли и столкновения протестующих с полицией. Правоохранители применили слезоточивый газ в ряде французских городов.

В общей сложности 111 человек были арестованы в стране. 154 полицейских получили ранения, рассказал министр внутренних дел Жеральд Дарманен.

По его словам, количество пострадавших демонстрантов неизвестно.

Франция
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