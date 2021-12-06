Протесты в Мьянме: автомобиль силовиков въехал в толпу активистов, СМИ сообщают о пяти погибших
В Мьянме во время акции протеста против военной хунты полицейская машина въехала в толпу активистов. СМИ пишут о пяти погибших, правительство опровергает
Об этом сообщает Reuters.
В воскресенье, 5 декабря, в интернете появились фото и видео того, как машина стражей порядка въехала в протестующих в столице Мьянмы Янгоне.
СМИ Мьянмы пишут, что инцидент произошел в считанные минуты после начала акции протеста против военной хунты, которая 1 февраля 2021 года захватила власть в государстве.
Из-за наезда полицейского автомобиля на митингующих погибли пять человек. Также в ходе протестов арестовали 15 человек.
"Те, кто несет ответственность за злоупотребление силой против безоружных мирных жителей, должны быть наказаны", - подчеркнул Раманатан Балакришнан, представитель ООН в Мьянме.
Кроме того, США выразили возмущение из-за гибели участников акций протеста.
Представители власти Мьянмы отрицают инцидент и отмечают, что правоохранители рассредоточили толпу, организовавшую "незаконный бунт". Правительство сообщает о восьми арестованных и нескольких травмированных гражданах, однако не упоминает о погибших.
Как информирует Reuters, власти страны не ответили на их запрос, чтобы подтвердить произошедшее.
Однако издание отмечает, что полиция умышленно наехала на митингующих, чтобы разогнать акцию протеста.
Кроме того, Reuters сообщает, что с 1 февраля 2021 года в Мьянме погибли более 1 300 протестующих.
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