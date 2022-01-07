Протесты в Казахстане: задержаны более 3 800 человек

Об этом сообщило МВД Казахстана, передает издание ORDA.



Кроме того, казахстанские силовики заявили о ранении 26 протестующих и убийстве 26 человек.



Ранее МВД страны сообщало о ранении 18 и убийстве 26 активистов, которых власти Казахстана называют "преступниками".