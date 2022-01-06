Протесты в Казахстане: все банки временно прекратили работу, в Алматы силовики провели антитеррористическую операцию

Об этом сообщает Эспрессо.TV со ссылкой на местные СМИ.



В Нацбанке Казахстана подчеркнули, что "учли проведение контртеррористической операции в Алматы и временные проблемы с Интернетом". Сегодня не будут работать банки второго уровня, обменники, брокеры, микрофинансовые организации, Казахстанская фондовая биржа KASE и другие.





Все правительственные постройки в столице Казахстана взяли под усиленную охрану, возле аэропорта тоже стоит военная техника. В Алматы начал работу общественный транспорт. Все правительственные постройки в столице Казахстана взяли под усиленную охрану, возле аэропорта тоже стоит военная техника. В Алматы начал работу общественный транспорт.

В четверг утром, 6 января, в Алматы на площадь Республики, где находились около 200 вооруженных людей, некоторые с огнестрельным оружием, стянули около 50 единиц техники - БТР, бронемашины и военные грузовики с вооруженными силовиками.Военные на БТР и бронемашинах взяли в кольцо погромщиков и позже сняли оцепление, началась перестрелка. После этого силовики уехали с площади, а несколько человек остались на баррикадах.Полиция города Алматы сообщила, что ночью ночью толпа пыталась штурмовать здание ведомства, погибли десятки человек.