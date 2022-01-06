Протесты в Казахстане: все банки временно прекратили работу, в Алматы силовики провели антитеррористическую операцию
В четверг, 6 января, все финучреждения Казахстана временно прекратили деятельность на фоне массовых протестов. По данным полиции, утром митингующие пытались штурмовать здание ведомства
Об этом сообщает Эспрессо.TV со ссылкой на местные СМИ.
В Нацбанке Казахстана подчеркнули, что "учли проведение контртеррористической операции в Алматы и временные проблемы с Интернетом". Сегодня не будут работать банки второго уровня, обменники, брокеры, микрофинансовые организации, Казахстанская фондовая биржа KASE и другие.
В четверг утром, 6 января, в Алматы на площадь Республики, где находились около 200 вооруженных людей, некоторые с огнестрельным оружием, стянули около 50 единиц техники - БТР, бронемашины и военные грузовики с вооруженными силовиками.
Военные на БТР и бронемашинах взяли в кольцо погромщиков и позже сняли оцепление, началась перестрелка. После этого силовики уехали с площади, а несколько человек остались на баррикадах.
Полиция города Алматы сообщила, что ночью ночью толпа пыталась штурмовать здание ведомства, погибли десятки человек.
- Напомним, 2 января в Казахстане вспыхнули массовые протесты из-за цены на сжиженный газ, который с начала года подорожал вдвое.
- 4 января казахские силовики начали применять против протестующих слезоточивый газ и шумовые гранаты. В результате ночных беспорядков в Казахстане пострадали около сотни сотрудников органов внутренних дел, задержали более 200 человек.
- На фоне протестов правительство Казахстана ушло в отставку .
- В столице Казахстана Нур-Султани ввели чрезвычайное положение.
- Крупнейший интернет-провайдер Казахстана "Казахтелеком" отключил интернет по всей стране. Также в Алматы не работает мобильная связь.
- Президент Касим-Жомарт Токаев возглавил Совет Безопасности и заявил, что намерен жестко реагировать на протесты в стране.
- Администрация столицы Казахстана Нур-Султана оцеплена полицией , в Алматы вооруженные протестующие громят резиденцию президента, а аэропорт в Актау остановил работу на фоне протестов.
- Сообщается о первой жертве среди протестующих, а США закрыло консульство в стране.
- 5 января на всей территории Казахстана был введен режим чрезвычайного положения .
- Совет ОДКБ принял решение отправить миротворцев в Казахстан.
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