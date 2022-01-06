Протесты в Казахстане: в ООН призвали к сдержанности

Об этом сказал спикер генсека ООН Стефан Дюжаррик, передает Укринформ.

"Мы с беспокойством следим за ситуацией в Казахстане. Думаю, очень важно, чтобы все участники этих событий проявляли сдержанность, воздерживались от насилия и способствовали диалогу в решении всех вопросов", - отметил он.

По словам Дюжаррика, офис представительства ООН в Казахстане в безопасности, ни о каких угрозах не сообщалось.