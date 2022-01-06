Протесты в Казахстане: в ООН призвали к сдержанности
В Организации Объединенных Наций призвали к сдержанности на фоне протестов в Казахстане
Об этом сказал спикер генсека ООН Стефан Дюжаррик, передает Укринформ.
"Мы с беспокойством следим за ситуацией в Казахстане. Думаю, очень важно, чтобы все участники этих событий проявляли сдержанность, воздерживались от насилия и способствовали диалогу в решении всех вопросов", - отметил он.
По словам Дюжаррика, офис представительства ООН в Казахстане в безопасности, ни о каких угрозах не сообщалось.
- Напомним, 2 января в Казахстане вспыхнули массовые протесты из-за цены на сжиженный газ, который с начала года подорожал вдвое.
- 4 января казахские силовики начали применять против протестующих слезоточивый газ и шумовые гранаты. В результате ночных беспорядков в Казахстане пострадали около сотни сотрудников органов внутренних дел, задержаны более 200 человек.
- На фоне протестов правительство Казахстана ушло в отставку.
- 5 января на всей территории Казахстана был введен режим чрезвычайного положения.
- Минздрав Казахстана сообщил, что в результате протестов в стране пострадали более тысячи человек.
- Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить коллективные миротворческие силы ОДКБ в Казахстан.
- 6 января Совет коллективной безопасности ОДКБ заявил, что российские военные начали выполнять "поставленные задачи" в Казахстане.
- Правительство Казахстана на 180 дней ввело государственное регулирование цен на бензин, дизтопливо и сжиженный газ.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.37
Покупка 27.37Продажа 27.63
-
EUR
Покупка 30.78Продажа 31.23
- Актуальное
- Важное