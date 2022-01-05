Протесты в Казахстане направлены против Назарбаева, это внутриэлитный конфликт, - эксперт
Эксперт по международной политике Илия Куса считает, что протесты в Казахстане направлены против бывшего президента Нурсултана Назарбаева и что это внутриэлитный конфликт
Об этом он рассказал в программе "Комментарий с Анжеликой Сизоненко" на Еспресо.TV.
“Если взглянуть на лозунги, которыми пользуются митингующие, они направлены как раз против семьи бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, а не против действующего – Касим-Жомарта Токаева. Это говорит о том, что ситуация в Казахстане – это о внутриэлитных конфликтах, а не о части какой-то глобальной игры, или внешнем влиянии. По сути, события в Казахстане более корректно называть социально-экономическим кризисом на фоне внутриэлитного раскола”, - отметил Куса.
По мнению эксперта, Назарбаев до сих пор имеет больше политический вес, чем действующий президент, ведь Токаева назначил именно Назарбаев и долгое время он не мог выйти из тени предшественника.
“Токаев имеет меньшее влияние, он полностью не контролирует силовой аппарат. И именно поэтому, по моему мнению, протестующим удается захватывать административные здания в той же Алмати, ведь президент не имеет полного контроля над силовиками. По сути, будет решаться вопрос, какая из элитных групп победит на фоне кризиса, кто лучше воспользуется ситуацией», – отметил Илия Куса.
Эксперт подчеркнул, что из-за пандемии COVID-19 социально-экономические проблемы в Казахстане, ломающие общественный договор между центральной властью и гражданами, обострились, и на это все накладывается конфликт элит.
- Напомним, в Казахстане вспыхнули массовые протесты из-за цены на сжиженный газ, который с начала года подорожал вдвое.
- 4 января казахские силовики стали применять против протестующих слезоточивый газ и шумовые гранаты.
- В результате ночных беспорядков в Казахстане пострадали около сотни сотрудников органов внутренних дел, задержали более 200 человек.
- На фоне протестов правительство Казахстана ушло в отставку .
- В столице Казахстана Нур-Султани ввели чрезвычайное положение.
- В городе Актобе на западе Казахстана митингующие штурмом берут здание администрации. Сотрудники полиции заявили, что они "с народом". Также протестующие штурмом берут администрацию Алматы.
- Посольство Украины в Республике Казахстан призвало украинцев воздержаться от поездок в эту страну из-за массовых протестов.
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