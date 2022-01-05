Протесты в Казахстане направлены против Назарбаева, это внутриэлитный конфликт, - эксперт

Об этом он рассказал в программе "Комментарий с Анжеликой Сизоненко" на Еспресо.TV.

“Если взглянуть на лозунги, которыми пользуются митингующие, они направлены как раз против семьи бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, а не против действующего – Касим-Жомарта Токаева. Это говорит о том, что ситуация в Казахстане – это о внутриэлитных конфликтах, а не о части какой-то глобальной игры, или внешнем влиянии. По сути, события в Казахстане более корректно называть социально-экономическим кризисом на фоне внутриэлитного раскола”, - отметил Куса.



По мнению эксперта, Назарбаев до сих пор имеет больше политический вес, чем действующий президент, ведь Токаева назначил именно Назарбаев и долгое время он не мог выйти из тени предшественника.



“Токаев имеет меньшее влияние, он полностью не контролирует силовой аппарат. И именно поэтому, по моему мнению, протестующим удается захватывать административные здания в той же Алмати, ведь президент не имеет полного контроля над силовиками. По сути, будет решаться вопрос, какая из элитных групп победит на фоне кризиса, кто лучше воспользуется ситуацией», – отметил Илия Куса.



Эксперт подчеркнул, что из-за пандемии COVID-19 социально-экономические проблемы в Казахстане, ломающие общественный договор между центральной властью и гражданами, обострились, и на это все накладывается конфликт элит.