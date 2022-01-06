Протесты в Казахстане: еще четыре страны подтвердили участие в миссии ОДКБ

Об этом идет речь в заявлениях МИД указанных стран, передает Еспресо.TV.



"Республика Беларусь полностью готова оказать помощь дружественному казахстанскому народу и в полном объеме выполнит свои союзнические обязательства. В этой связи белорусские военнослужащие из состава миротворческих сил ОДКБ направляются в Казахстан", - говорится в заявлении МИД Беларуси.



В связи с обращением президента Казахстана Касим-Жомарта Токаева на экстренном заседании Кабинета министров Кыргызстана заявили о готовности оказать поддержку Казахстану и выполнить союзнические обязательства в рамках ОДКБ.



"Следуя своим союзническим обязательствам в рамках Организации Договора о коллективной безопасности, намерены участвовать в коллективной миротворческой операции по оказанию помощи Казахстану с целью устранения возникшей угрозы", - говорится в заявлении МИД Таджикистана.



Об около 70 военных в рамках миссии ОДКБ в Казахстане пишут армянские СМИ. Армянские военные уже отправились в страну, они будут охранять стратегические объекты.

Напомним, 2 января в Казахстане вспыхнули массовые протесты из-за цены на сжиженный газ, который с начала года подорожал вдвое.

4 января казахские силовики начали применять против протестующих слезоточивый газ и шумовые гранаты. В результате ночных беспорядков в Казахстане пострадали около сотни сотрудников органов внутренних дел, задержали более 200 человек.

На фоне протестов правительство Казахстана ушло в отставку .

Крупнейший интернет-провайдер Казахстана "Казахтелеком" отключил интернет по всей стране. Также в Алматы не работает мобильная связь.

Президент Касим-Жомарт Токаев возглавил Совет Безопасности и заявил, что намерен жестко реагировать на протесты в стране.

Администрация столицы Казахстана Нур-Султана оцеплена полицией, в Алматы вооруженные протестующие громят резиденцию президента, а аэропорт в Актау остановил работу на фоне протестов.

5 января на всей территории Казахстана был введен режим чрезвычайного положения.

Минздрав Казахстана сообщил, что в результате протестов в стране пострадали более тысячи человек.

Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить коллективные миротворческие силы ОДКБ в Казахстан.

6 января Совет коллективной безопасности ОДКБ заявил, что российские военные начали выполнять "поставленные задачи" в Казахстане.