Об этом заявил независимый иранский обозреватель Мазиар Миан в эфире Еспресо.

По его словам, сейчас иранский народ понимает, что реформы стране не помогут и нужно сбрасывать режим. Это проявляется и в лозунгах протестующих, и в характере акций.

"На третий месяц протесты становятся более организованными. Если мы один или несколько дней не видим масштабных протестов, потом появляется призыв на три дня. И в эти три дня вся страна выходит на улицу, и мы видим широкие протесты", - отметил обозреватель.

Мазиар Миан подчеркнул, что сейчас в Иране проходят самые масштабные в истории страны акции протеста.

16 сентября полиция арестовала 22-летнюю Махсу Амини, после этого она умерла от рук правоохранителей. Впоследствии в стране начались протесты "с женским лицом" против полицейского беспредела и уже продолжаются третий месяц.

23 сентября США ввели санкции против силовиков Ирана за убийство Махсы Амини из-за неправильного ношения хиджаба и подавление последовавших протестов.

13 ноября бывшего форварда немецкой "Баварии" Али Даэи приговорили к смертной казни за поддержку антиправительственных протестов в Иране.

В ноябре иранские стражи порядка открыли огонь по гражданам в метро Тегерана. Также они избили женщин, которые в знак протеста отказались носить хиджаб.

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