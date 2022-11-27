Протесты в Иране становятся более организованными, - иранский обозреватель Миан
Нынешние протесты в Иране являются самыми масштабными в истории страны, и они становятся более организованными
Об этом заявил независимый иранский обозреватель Мазиар Миан в эфире Еспресо.
По его словам, сейчас иранский народ понимает, что реформы стране не помогут и нужно сбрасывать режим. Это проявляется и в лозунгах протестующих, и в характере акций.
"На третий месяц протесты становятся более организованными. Если мы один или несколько дней не видим масштабных протестов, потом появляется призыв на три дня. И в эти три дня вся страна выходит на улицу, и мы видим широкие протесты", - отметил обозреватель.
Мазиар Миан подчеркнул, что сейчас в Иране проходят самые масштабные в истории страны акции протеста.
- 16 сентября полиция арестовала 22-летнюю Махсу Амини, после этого она умерла от рук правоохранителей. Впоследствии в стране начались протесты "с женским лицом" против полицейского беспредела и уже продолжаются третий месяц.
- 23 сентября США ввели санкции против силовиков Ирана за убийство Махсы Амини из-за неправильного ношения хиджаба и подавление последовавших протестов.
- 13 ноября бывшего форварда немецкой "Баварии" Али Даэи приговорили к смертной казни за поддержку антиправительственных протестов в Иране.
- В ноябре иранские стражи порядка открыли огонь по гражданам в метро Тегерана. Также они избили женщин, которые в знак протеста отказались носить хиджаб.
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