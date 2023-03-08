Протесты в Грузии 8 марта: участники акций оцепили здание парламента, их разгоняет спецназ

Об этом сообщает издание "Грузия Онлайн".

Вечером, 8 марта, грузинский народ продолжил протесты у здания парламента. Митингующие требуют отменить законопроект об "иноагентах".

Ближе к 23:00 по грузинскому времени спецназ начал разгонять участников акции. Против митингующих применяют водометы, слезоточивый газ и перечный спрей.

"Ситуация у парламента в эти минуты напряжена. Демонстранты защищаются от спецназа железными заграждениями", – пишут местные.

МВД Грузии накануне выступило с заявлением по поводу протестов. Они призывали соблюдать правопорядок – не превышать нормы, установленные законом о свободе волеизъявления и мирных собраний.

Всего за 7-8 марта полиция задержала, по меньшей мере, 76 протестующих.

Хронология событий за 7 марта: