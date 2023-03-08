Протесты в Грузии 8 марта: участники акций оцепили здание парламента, их разгоняет спецназ
По состоянию на вечер 8 марта в Грузии продолжаются протесты против закона "О прозрачности иностранного влияния"
Об этом сообщает издание "Грузия Онлайн".
Вечером, 8 марта, грузинский народ продолжил протесты у здания парламента. Митингующие требуют отменить законопроект об "иноагентах".
Ближе к 23:00 по грузинскому времени спецназ начал разгонять участников акции. Против митингующих применяют водометы, слезоточивый газ и перечный спрей.
"Ситуация у парламента в эти минуты напряжена. Демонстранты защищаются от спецназа железными заграждениями", – пишут местные.
МВД Грузии накануне выступило с заявлением по поводу протестов. Они призывали соблюдать правопорядок – не превышать нормы, установленные законом о свободе волеизъявления и мирных собраний.
Всего за 7-8 марта полиция задержала, по меньшей мере, 76 протестующих.
Хронология событий за 7 марта:
- 7 марта парламент Грузии одобрил в первом чтении законопроект "О прозрачности иностранного влияния", который в значительной степени подражает российскому закону об иностранных агентах. Рассмотрение проекта уже 7 марта стало неожиданностью, сначала планировалось, что его вынесут в зал 9 марта. После этого в стране вспыхнули протесты. Полиция применила к участникам акций слезоточивый газ. На утро 8 марта было известно о задержании у здания парламента 66 митингующих. Оппозиция объявила о новых протестах.
- В ЕС предупредили Грузию о "серьезных последствиях" в случае окончательного принятия законопроекта об "иноагентах".
- Глава правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе заявил, что война в Украине стала следствием событий Майдана и сравнил страны.
- Министерство иностранных дел Украины заявило, что солидарно с грузинским народом на протестах в Тбилиси и разделяет позицию ЕС о законопроекте по "иноагентам".
- 8 марта Владимир Зеленский пожелал Грузии демократического успеха, комментируя продолжающиеся в этой стране акции протеста.
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