Протесты в Дагестане: митингующие готовят коктейли Молотова, жгут покрышки и портреты Путина

Об этом сообщает журналист Роман Цымбалюк.

Известно, что жители Дагестана потребовали от правоохранительных органов отпустить всех задержанных на митингах против мобилизации. Они заверили, что если этого не произойдет в течение часа, люди выйдут на массовые протесты, а все трассы загорятся.

Соответствующее обращение активистов опубликовано в телеграмм-канале " Утро Дагестан ", координирующем акцию протеста. Отмечается, что они уже начали курить портреты Путина.

Позже авторы канала заявили, что подтвердилась информация о том, что отпущено 10 активистов, но потребовали уволить всех. Поэтому дагестанцы призывали выходить на улицы.

"Выходим, оставляя свои телефоны, внимательно не попадайте на камеры, наденьте бейсболки и начинайте действовать и в Дагестане, и во всей России!" – призывали активисты.

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о проведении частичной мобилизации в стране. После объявления частичной мобилизации в России запретили выезд за границу всем стоящим на военном учете.

25 сентября митинг против мобилизации в Махачкале перерос в драки дагестанцев с российскими силовиками . На протест пришли многие женщины. Среди них – солдатские матери и жены. Чтобы разогнать митинг, силовики дважды стреляли в воздух из пистолетов. Несмотря на это, активисты не остановились и дали отпор силовикам.

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