Протесты в Дагестане: митингующие готовят коктейли Молотова, жгут покрышки и портреты Путина
Жители Дагестана выдвинули властям ультиматум по освобождению задержанных во время митинга против мобилизации, а затем пошли курить портреты Путина
Об этом сообщает журналист Роман Цымбалюк.
Известно, что жители Дагестана потребовали от правоохранительных органов отпустить всех задержанных на митингах против мобилизации. Они заверили, что если этого не произойдет в течение часа, люди выйдут на массовые протесты, а все трассы загорятся.
Соответствующее обращение активистов опубликовано в телеграмм-канале " Утро Дагестан ", координирующем акцию протеста. Отмечается, что они уже начали курить портреты Путина.
Позже авторы канала заявили, что подтвердилась информация о том, что отпущено 10 активистов, но потребовали уволить всех. Поэтому дагестанцы призывали выходить на улицы.
"Выходим, оставляя свои телефоны, внимательно не попадайте на камеры, наденьте бейсболки и начинайте действовать и в Дагестане, и во всей России!" – призывали активисты.
- 21 сентября президент России Владимир Путин объявил о проведении частичной мобилизации в стране. После объявления частичной мобилизации в России запретили выезд за границу всем стоящим на военном учете.
- 25 сентября митинг против мобилизации в Махачкале перерос в драки дагестанцев с российскими силовиками . На протест пришли многие женщины. Среди них – солдатские матери и жены. Чтобы разогнать митинг, силовики дважды стреляли в воздух из пистолетов. Несмотря на это, активисты не остановились и дали отпор силовикам.
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