Протесты на Кубе: власть заявила о гибели человека и обвинила активистов в нападениях на полицию и гражданских
Режим коммунистов на Кубе заявил, что один человек погиб из-за столкновения между активистами и полицией во время антиправительственных митингов
Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на заявление МВД.
Силовики заявили, что 36-летний мужчина по имени Диубис Лауренсио Техеда погиб 12 июля в столице Гаване.
Согласно сообщению, во время столкновений арестовали и ранили неопределенное количество людей, среди них - двое полицейских.
Режим обвиняет активистов в нападениях на дома и повреждении линий электропередач.
В заявлении написано, что митингующие напали на полицию и местных с ножами, камнями и другими предметами.
- В столице Кубе Гаване и ряде других городов прошли массовые акции протеста против коммунистического режима.
- Во время протестов на "Острове Свободы" коммунистический режим выключил интернет : полиция разгоняет людей слезоточивым газом с улиц
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.16
Покупка 27.16Продажа 27.39
-
EUR
Покупка 31.99Продажа 32.4
- Актуальное
- Важное