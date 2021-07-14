Протесты на Кубе: власть заявила о гибели человека и обвинила активистов в нападениях на полицию и гражданских

Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на заявление МВД.

Силовики заявили, что 36-летний мужчина по имени Диубис Лауренсио Техеда погиб 12 июля в столице Гаване.



Согласно сообщению, во время столкновений арестовали и ранили неопределенное количество людей, среди них - двое полицейских.

Режим обвиняет активистов в нападениях на дома и повреждении линий электропередач.



В заявлении написано, что митингующие напали на полицию и местных с ножами, камнями и другими предметами.

В столице Кубе Гаване и ряде других городов прошли массовые акции протеста против коммунистического режима.

Во время протестов на "Острове Свободы" коммунистический режим выключил интернет : полиция разгоняет людей слезоточивым газом с улиц