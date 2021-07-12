Протесты на Кубе: власть выключила интернет
Во время протестов на "Острове Свободы" коммунистический режим выключил интернет: полиция разгоняет людей слезоточивым газом из улиц
Об этом рассказывает AP .
Многие люди, которые вышли на улицы, пытались снимать на мобильные телефоны и транслировать протесты в прямом эфире, однако кубинские власти выключила интернет.
Сотрудники также предъявили обвинение протестующим. Режим применил слезоточивый газ. Сообщается об арестах.
Власти обвиняют в протестах "кубино-американской мафии", которая "щедро платит блогерам".
В импровизированном телеобращении он обвинил акции протеста в усилиях США спровоцировать социальное восстание путем усиления эмбарго и предупредил, что протестующие столкнутся с решительным реакцией.
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"Мы не собираемся передавать суверенитет или независимость людей", - сказал президент Кубы Мигель Диас-Канель журналистам.
В Майами, мэр Фрэнсис Суарес заявил, что "кубинцы достойны и готовы управлять собой без тирании". Отметим, Майами - город с наибольшей диаспорой кубинцев в США.
"Это может закончиться сегодня, и это должно закончиться сегодня", - сказал Суарес, сообщает NBC-6.
"Последствия этого инцидента могут означать свободу для миллионов людей в полушария, от никарагуанцев, венесуэльцев и многих других", - добавил политик из Флориды.
- Напомним, в апреле первый секретарь Коммунистической партии Кубы и младший брат легендарного диктатора, Рауль Кастро объявил о своей отставке
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