Протесты на Кубе: США ввели санкции против военного министра и бригады МВД

Об этом сообщает Минфин США, передает РБК-Украина .

Согласно сообщению ведомства, санкции запрещают на въезд в США и замораживание активов.



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Фигуранты, попавшие под ограничения, причастные к подавлению протестов на Кубе.

В столице Кубе Гаване и ряде других городов прошли массовые акции протеста против коммунистического режима.

Во время протестов на "Острове Свободы" коммунистический режим выключил интернет: полиция разгоняет людей слезоточивым газом из улиц

Режим коммунистов на Кубе заявил, что один человек погиб из-за столкновения между активистами и полицией во время антиправительственных митингов.

На Кубе сообщают о массовых задержаниях протестующих .