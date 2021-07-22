Протесты на Кубе: США ввели санкции против военного министра и бригады МВД
Министерство финансов США ввело санкции против главы Вооруженных сил Альваро Лопеса Миер и Национальной специальной бригады МВД Кубы
Об этом сообщает Минфин США, передает РБК-Украина .
Согласно сообщению ведомства, санкции запрещают на въезд в США и замораживание активов.
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Фигуранты, попавшие под ограничения, причастные к подавлению протестов на Кубе.
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