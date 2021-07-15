Протесты на Кубе: митингующие заявляют о более 5 тыс. задержанных

Об этом сообщает DW .



Всего количество задержанных превысило 5000, среди них - журналисты.



Журналисты и люди в соцсетях пишут о погибших и пострадавших в ходе столкновений с силовиками.



По данным AFP, 14 июля на острове снова появился интернет.

Министр иностранных дел Германии Гайко Маас призвал власти Кубы освободить всех задержанных.



"Мы призываем кубинское правительство отказаться от насилия и искать диалога", - написал он в Twitter.

Представитель Госдепа США Вс Прайс раскритиковал блокирование мобильного интернета в стране.



"Мы осуждаем частичную или полную блокаду интернета со стороны власти, мы призываем кубинских руководителей продемонстрировать уважение к голосу народа", - подчеркнул он.

В столице Кубе Гаване и ряде других городов прошли массовые акции протеста против коммунистического режима.

Во время протестов на "Острове Свободы" коммунистический режим выключил интернет : полиция разгоняет людей слезоточивым газом из улиц

Режим коммунистов на Кубе заявил, что один человек погиб из-за столкновения между активистами и полицией во время антиправительственных митингов.