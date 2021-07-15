Протесты на Кубе: митингующие заявляют о более 5 тыс. задержанных
На Кубе сообщают о массовых задержаниях протестующих
Об этом сообщает DW .
Всего количество задержанных превысило 5000, среди них - журналисты.
Журналисты и люди в соцсетях пишут о погибших и пострадавших в ходе столкновений с силовиками.
По данным AFP, 14 июля на острове снова появился интернет.
Министр иностранных дел Германии Гайко Маас призвал власти Кубы освободить всех задержанных.
"Мы призываем кубинское правительство отказаться от насилия и искать диалога", - написал он в Twitter.
Представитель Госдепа США Вс Прайс раскритиковал блокирование мобильного интернета в стране.
"Мы осуждаем частичную или полную блокаду интернета со стороны власти, мы призываем кубинских руководителей продемонстрировать уважение к голосу народа", - подчеркнул он.
- В столице Кубе Гаване и ряде других городов прошли массовые акции протеста против коммунистического режима.
- Во время протестов на "Острове Свободы" коммунистический режим выключил интернет : полиция разгоняет людей слезоточивым газом из улиц
- Режим коммунистов на Кубе заявил, что один человек погиб из-за столкновения между активистами и полицией во время антиправительственных митингов.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.18
Покупка 27.18Продажа 27.39
-
EUR
Покупка 32.01Продажа 32.42
- Актуальное
- Важное