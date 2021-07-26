Протесты на Кубе: активисты заявляют о более полутысячи пропавших людей

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News .

Некоторые семьи говорят, что до сих пор ничего не слышали о своих близких после протестов, которые начались 11 июля.

Группа юристов Cubalex заявила о сотнях задержанных людей во время антиправительственных акций.

Пресс-секретар Центра за свободную Кубу (организация находится в Вашингтоне) Джаннисет Риверо считает, что более 500 активистов пропали без вести.



По ее словам, часть из них уже осуждены во время процессов, на которых люди не получали юридической защиты.

"Их гораздо больше, потому что сейчас продолжают арестовывать людей. Эти судебные процессы незаконны, и семьи даже не смогли увидеть обвиняемых", - отметила она.

В столице Кубы Гаване и ряде других городов прошли массовые акции протеста против коммунистического режима.

Во время протестов на "Острове Свободы" коммунистический режим выключил интернет: полиция разгоняет людей слезоточивым газом с улиц

Режим коммунистов Кубы заявил, что один человек погиб из-за столкновения между активистами и полицией во время антиправительственных митингов.

На Кубе сообщают о массовых задержаниях протестующих .

Министерство финансов США ввело санкции против главы Вооруженных сил Альваро Лопеса Миеры и Национальной специальной бригады МВД Кубы.