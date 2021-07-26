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Протесты на Кубе: активисты заявляют о более полутысячи пропавших людей

26 июля, 2021 понедельник
08:20
Мир Протесты на Кубе

По данным активистов, во время протестов против коммунистического режима на Кубе пропали без вести более 500 человек

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News .

Некоторые семьи говорят, что до сих пор ничего не слышали о своих близких после протестов, которые начались 11 июля.

Группа юристов Cubalex заявила о сотнях задержанных людей во время антиправительственных акций.

Пресс-секретар Центра за свободную Кубу (организация находится в Вашингтоне) Джаннисет Риверо считает, что более 500 активистов пропали без вести.

По ее словам, часть из них уже осуждены во время процессов, на которых люди не получали юридической защиты.

"Их гораздо больше, потому что сейчас продолжают арестовывать людей. Эти судебные процессы незаконны, и семьи даже не смогли увидеть обвиняемых", - отметила она.

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задержанные
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