Об этом в эфире Еспресо заявила глава правления Крымской правозащитной группы Ольга Скрипник.

"Пока люди выражают свой протест больше в соцсетях и в том, что они пытаются избежать мобилизации и уехать. Я пока не вижу, что были какие-то массовые акции у военкоматов. Волна мобилизации увеличивается, вполне возможно, что это приведет и к протестным настроениям" , – сказала она.

Скрипник отметила, что люди имеют полное право протестовать.

"Речь идет о жизни или смерти - или их заберут, или они останутся в Крыму. Протесты, которые могут быть в Крыму, со штурмами военкоматов, имеют право на поддержку ВСУ. Мы знаем, что у Украины есть оружие, которое способно достать до Крыма. Мне кажется, что протест, поддержанный ВСУ через удары по военным базам России в Крыму, как минимум, может приостановить такие мобилизационные меры", - подытожила правозащитница.

За несколько дней крымские татары на оккупированном полуострове получили более 1 500 повесток в рамках объявленной РФ мобилизации.