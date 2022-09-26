Протесты, которые поддержат ударами ВСУ, могут приостановить российскую мобилизацию в Крыму - правозащитница
Протесты жителей оккупированного Крыма против российской мобилизации вправе быть поддержаны Вооруженными силами Украины, которые могут нанести удары по военным объектам РФ
Об этом в эфире Еспресо заявила глава правления Крымской правозащитной группы Ольга Скрипник.
"Пока люди выражают свой протест больше в соцсетях и в том, что они пытаются избежать мобилизации и уехать. Я пока не вижу, что были какие-то массовые акции у военкоматов. Волна мобилизации увеличивается, вполне возможно, что это приведет и к протестным настроениям" , – сказала она.
Скрипник отметила, что люди имеют полное право протестовать.
"Речь идет о жизни или смерти - или их заберут, или они останутся в Крыму. Протесты, которые могут быть в Крыму, со штурмами военкоматов, имеют право на поддержку ВСУ. Мы знаем, что у Украины есть оружие, которое способно достать до Крыма. Мне кажется, что протест, поддержанный ВСУ через удары по военным базам России в Крыму, как минимум, может приостановить такие мобилизационные меры", - подытожила правозащитница.
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За несколько дней крымские татары на оккупированном полуострове получили более 1 500 повесток в рамках объявленной РФ мобилизации.
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