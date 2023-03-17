Об этом пишет BBC .

Премьер-министр Франции Элизабет Берн 16 марта сообщила о принятии предложенного правительством законопроекта об изменениях в пенсионной системе в обход голосования в парламенте. Решение было принято за несколько минут до того, как депутаты должны были голосовать за противоречивый законопроект, поскольку не было гарантии получения большинства.

В четверг Берн выступила перед депутатами Национального собрания.

"Мы не можем рисковать компромиссом, достигнутым между парламентскими комитетами. Мы не можем заключать пари о будущем пенсионной системы, эта реформа нужна. Согласно параграфу 3 статьи 49 нашей конституции, мое правительство берет на себя ответственность за весь законопроект о финансировании социального страхования 2023 года" с внесенными поправками координационного комитета, переданного в Национальное собрание", - заявила глава правительства.

Этот шаг вызвал негодование среди оппозиционных политиков. Теперь лидеры нескольких партий хотят вынести на голосование вопросы доверия правительству, в том числе фракции Национального объединения и Французская компартия.

В ответ на решение возле Национального здания в Париже собрались митингующие, выступившие против "силового" принятия законопроекта.

Тысячи людей вышли на улицы Парижа и других городов Франции, чтобы отвергнуть этот шаг, распевая национальный гимн и размахивая профсоюзными флагами.

Французы подожгли баррикады, между активистами и правоохранителями произошли столкновения, полиция применила водометы и слезоточивый газ. По состоянию на вечер 16 марта было арестовано 120 человек.

На 23 марта намечена еще одна демонстрация, сообщили профсоюзы.