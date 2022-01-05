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Протестующие захватили аэропорт Алматы, рейсы отменены

5 января, 2022 среда
17:35
Мир

В Казахстане участники протестов захватили аэропорт Алматы, его работа приостановлена

Об этом сообщает Telegram-канал "Протесты Казахстан".

5 января протестующие в Казахстане захватили аэропорт Алматы. Все рейсы отменены, проводится эвакуация персонала аэропорта. К моменту захвата всех пассажиров эвакуировали из здания.

По данным пресс-службы, в настоящее время в аэропорту находятся около 45 протестующих.

  • Напомним, 2 января в Казахстане вспыхнули массовые протесты из-за цены на сжиженный газ, который с начала года подорожал вдвое.
  • 4 января казахские силовики начали применять против протестующих слезоточивый газ и шумовые гранаты.
  • В результате ночных беспорядков в Казахстане пострадали около сотни сотрудников органов внутренних дел, задержали более 200 человек.
  • На фоне протестов правительство Казахстана ушло в отставку.
  • В столице Казахстана Нур-Султани ввели чрезвычайное положение.
  • Крупнейший интернет-провайдер Казахстана "Казахтелеком" отключил интернет по всей стране. Также в Алматы не работает мобильная связь.
  • Президент Касим-Жомарт Токаев возглавил Совет Безопасности и заявил, что намерен жестко реагировать на протесты в стране.
  • Администрация столицы Казахстана Нур-Султана оцеплена полицией, в Алматы вооруженные протестующие громят резиденцию президента, а аэропорт в Актау остановил работу на фоне протестов.

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