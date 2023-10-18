Протестующие ворвались в один из офисов Капитолия с требованием прекратить огонь по Газе
В среду, 18 октября, десятки протестующих вышли на улицы возле американского Капитолия, требуя прекращения огня по Газе
Об этом сообщает Fox News.
Инициатором акции на Капитолийском холме выступила организация Jewish voice for peace. Митингующие сначала призвали мирно выйти в поддержку Палестины с требованием прекратить бомбардировку сектора Газа.
Сначала демонстрация проходила мирно, однако потом начались стычки с полицией, и в результате толпа смогла преодолеть оборону и ворваться в одно из офисных зданий Капитолия.
На кадрах видно, как большая группа митингующих скандирует "Прекращение огня сейчас". Протестующие призывают Конгресс США выступить с требованием прекратить боевые действия в Израиле.
Сейчас американская полиция принимает меры по задержанию участников акции.
- 17 октября весь вечер в Турции проходили акции протеста против обстрела госпиталя Аль-Ахли в Газе. Митингующие собирались у израильского посольства в Анкаре и генконсульства в Стамбуле.
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