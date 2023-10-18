Протестующие ворвались в один из офисов Капитолия с требованием прекратить огонь по Газе

Об этом сообщает Fox News.

Инициатором акции на Капитолийском холме выступила организация Jewish voice for peace. Митингующие сначала призвали мирно выйти в поддержку Палестины с требованием прекратить бомбардировку сектора Газа.

Сначала демонстрация проходила мирно, однако потом начались стычки с полицией, и в результате толпа смогла преодолеть оборону и ворваться в одно из офисных зданий Капитолия.

На кадрах видно, как большая группа митингующих скандирует "Прекращение огня сейчас". Протестующие призывают Конгресс США выступить с требованием прекратить боевые действия в Израиле.

Сейчас американская полиция принимает меры по задержанию участников акции.