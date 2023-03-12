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Протестующие в Молдове поставили ультиматум о компенсации счетов за энергоресурсы

12 мартa, 2023 воскресенье
17:57
Мир

Вышедшие 12 марта на протесты в центре Кишинева пророссийские силы Молдовы поставили правительству ультиматум о компенсации счетов за энергоресурсы

Об этом сообщило издание Newsmaker .

Стало известно, что протестующие поставили ультиматум правительству Санду: до 13:00 13 марта власти должны решить вопрос с компенсациями счетов за энергоресурсы в зимний период. Какие действия предпримут митингующие, если эти требования не будут выполнены, - в резолюции пророссийских сил не сообщается.

  • Руководитель Службы информации и безопасности Молдовы Александру Мустяце заявил , что риск вторжения РФ на молдовскую территорию сохраняется и может реализоваться уже в 2023 году, но это будет зависеть от хода боевых действий в Украине.
  • Украинская разведка перехватила план Кремля по разрушению политической ситуации в Молдове: Москва планировала уничтожить в стране демократию и захватить власть – в Кишиневе подтвердили эту информацию.
  • Представитель МИД РФ Мария Захарова утверждает, что Кремль не пытался совершить госпереворот в Молдове – напротив, это Киев хочет втянуть своего соседа в войну с Россией.
  • Премьер-министр Молдовы Дорин Речан на фоне информации о планах РФ открыть новый фронт в стране заявил, что власти выступают за мирное урегулирование приднестровского конфликта.
Общество
Россия
Молдова
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