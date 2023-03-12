Об этом сообщило издание Newsmaker .

Стало известно, что протестующие поставили ультиматум правительству Санду: до 13:00 13 марта власти должны решить вопрос с компенсациями счетов за энергоресурсы в зимний период. Какие действия предпримут митингующие, если эти требования не будут выполнены, - в резолюции пророссийских сил не сообщается.