Протестующие в Молдове поставили ультиматум о компенсации счетов за энергоресурсы
Вышедшие 12 марта на протесты в центре Кишинева пророссийские силы Молдовы поставили правительству ультиматум о компенсации счетов за энергоресурсы
Об этом сообщило издание Newsmaker .
Стало известно, что протестующие поставили ультиматум правительству Санду: до 13:00 13 марта власти должны решить вопрос с компенсациями счетов за энергоресурсы в зимний период. Какие действия предпримут митингующие, если эти требования не будут выполнены, - в резолюции пророссийских сил не сообщается.
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