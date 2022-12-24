Такое мнение он высказал в эфире Эспрессо.



"Та турбулентность, которую мы наблюдаем в Иране, по-моему, она более или менее регулярно сопровождает внутриполитическую жизнь страны в течение последних 20 лет. Протестный потенциал в Иране достаточно значителен, но и силы поддержания правопорядка и силовые структуры также мощны в стране. Я думаю , проблема в том, что этот протестный потенциал трудно опереться на какую-то идеологию, которая объединила бы общество. Единственная идеология, которая там есть, это ислам, и сторонников у нее там много", - пояснил дипломат.



Александр Самарский отметил, что Иран достаточно богатая страна, несмотря на санкции, для того чтобы содержать репрессивный аппарат, соответственно, ресурсов у власти хватает.



"Эти протестные акции, несмотря на то, что они все-таки распространяются, не приведут в ближайшее время к каким-либо революционным изменениям в иранском обществе. Иран – авторитарное государство, в котором построена соответствующая власть", – отметил Самарский.

6 сентября в Иране начались протесты после того, как полиция арестовала 22-летнюю Махса Амини из-за неправильного ношения хиджаба. Позже она скончалась от рук правоохранителей. Протесты, возглавляемые женщинами, охватили 160 городов во всех 31 провинциях страны и числятся одним из самых серьезных после революции 1979 года.

16 ноября сообщалось, что иранские правоохранители открыли огонь по находившимся в метро людям. Также полицейские избили женщин, не надевших обязательный головной убор — хиджаб.

Впервые за время протестов, 8 декабря, казнили протестующего Мохсена Шекари, это произошло после того, как суд признал его виновным в "вражде против Бога". К смертной казни приговорили еще 10 человек.

12 декабря, в Иране публично казнили 23-летнего протестующего, которого обвинили в убийстве двух военных и "вражды против Бога".

Протестующие в Иране начали устраивать демонстрации, не выходя из дома: антиправительственные лозунги теперь раздаются из окон и крыш домов.

24 декабря Верховный суд Ирана отменил смертный приговор одному из тех участников антиправительственных протестов, которые подали апелляции