Протестанты Ровно предоставят помещение под бомбоубежища и размещения беженцев

Об этом сообщил городской голова Ровно Александр Третьяк. Он сказал, что в молитвенных домах сейчас восемь готовых помещений для укрытий, информирует РИСУ .



Это объекты двойного назначения, требования которых несколько отличаются от бомбоубежищ и радиационных хранилищ. Однако во время войны они могут служить кратковременным убежищем для людей.



Старший пресвитер Украинской церкви евангельских христиан в Ровенской области Александр Коток подтвердил, что в случае российской агрессии их молитвенный дом готов предоставить людям подвальное помещение.



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"Церковь всегда была призвана Евангелием служить людям, быть убежищем во времена тревоги, переживаний, как духовно, так и физически. Поэтому мы имеем эти помещения, которые готовы с радостью предоставить нуждам, приютить людей, помочь укрыться людям, мы рады этим служить, при необходимости нас рассчитывайте", - сказал Александр Коток.



Он добавил, что в случае военной угрозы также готов предоставить беженцам гостиничные номера в церкви.





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